Фото: m24.ru

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" экранизируют в США, сообщает ТАСС.

О планах снять картину рассказала продюсер проекта Светлана Мигунова-Дали, работавшая над созданием фильма "Легенда №17". Ее сопродюсером станет Грейс Лох ("Машина времени в джакузи").

Мигунова-Дали рассказала, что уже 15 вынашивала идею экранизации романа. "Мы видим интерес в глазах режиссеров, с которыми ведем переговоры, многие из них любят Москву независимо от политики, любят наш балет, кино и литературу, мы обсуждаем часть съемок в Москве," – сказала она.

Сейчас идет работа над написанием сценария картины. Информация о том, каких актеров продюсеры хотели бы пригласить на главные роли, пока не раскрывается, но по словам Мигуновой-Дали многие голливудские актеры "первого эшелона" оказались горячими поклонниками творчества этого русского писателя, поэтому трудностей с кастингом артистов быть не должно.