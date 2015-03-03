Faith No More опубликовали новый трек на сайте Marvel

Faith No More. Фото: marvel.com

Группа Faith No More выпустит первый за 18 лет альбом под названием "Sol Invictus". Выход пластинки запланирован на 18 мая.

Сейчас уже можно послушать очередной трек с грядущего альбома под названием "Superhero". Музыканты выложили трек на marvel.com не только из-за его названия - басист Билли Гулд вырос на комиксах Marvel и был большим поклонником Серебряного Серфера.

"Название "Superhero" связано со звучанием трека: начинается он c ритмичных барабанов и драйвовых гитарных риффов, поэтому мы и прозвали его "песней супергероев". Часто, работая над музыкой, мы ее визуализируем… Мы все вместе представляем сцены, во время которых она могла бы звучать. Будто создаем сюжеты к несуществующим фильмам", - рассказал Гулд в интервью Marvel.

