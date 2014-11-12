На столичные автобусы установили 110 камер видеофиксации

Фото: M24.ru

В столице начали работать автобусы с установленными камерами, которые фиксируют нарушения на дорогах, сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент M24.ru.

"У нас начали работать на выделенных полосах автобусы нашего городского перевозчика, где установлены 110 камер фотовидеофиксации, закончилось их тестирование. И со следующей недели мы по этим нарушителям, которые будут зафиксированы этими комплексами, будем выписывать штрафы", - сказал Ликсутов.

Он также уточнил, что количество аварий с участием пассажирских автобусов за 10 месяцев 2014 года сократилось на 28,5%. При этом число аварий с участием транспорта "Мосгортранса" на 74% меньше, чем у частных перевозчиков.

Ликсутов подчеркнул, что на работу в "Мосгортрнас" приглашаются в основном граждане России. "Количество водителей-иностранцев за 10 месяцев у нас снизилось почти на 20%", - пояснил заммэра.

Ранее M24.ru сообщало, что приборы видеофиксации нарушений будут установлены на лобовые и задние стекла автобусов. Таким образом в объективы попадут не только автомобилисты, которые обгоняют общественный транспорт, но и те, кто пристраивается за ним, чтобы скрыть регистрационные номера.

Вся информация будет передаваться в ГИБДД в режиме онлайн, после чего нарушителям придут сообщения о штрафе.

По словам ведущего специалиста ЦОДД Алексея Коршунова, первыми в на запись попадут водители, которые ездят по выделенным полосам и пренебрегают правилами парковки.