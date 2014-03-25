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Ж/Д и вокзалы

25 марта 2014, 12:43

МЖД закупила четыре новые электрички с кондиционерами

МЖД электрички поезда ж/д и вокзалы

Фото: ИТАР-ТАСС

На Московскую железную дорогу с начала 2014 года поступило четыре новых пригородных электропоезда серии ЭД4М, в каждом из которых по 11 вагонов, сообщает пресс-служба РЖД.

Модифицированные поезда оснащены системой кондиционирования воздуха в салонах и тамбурах, а также оборудованы видеонаблюдением. Кроме того, для снижения уровня шума и обеспечения плавности хода новые электрички имеют межвагонные беззазорные сцепные устройства, герметизированные прислонно-сдвижные двери и межвагонные переходы.

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Новые пригородные поезда заменят устаревшие электрички. "В 2014 году в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" на Московской железной дороге ожидают поставку еще 8 новых электропоездов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2014 году Центральная пригородная пассажирская компания закупит по девять новых поездов для депо "Лобня" и "Нахабино". По словам заместителя начальника департамента пассажирских сообщений РЖД Сергея Калинина, "Лобня" и "Нахабино" в настоящее время - самые плохо укомплектованные депо ЦППК.

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