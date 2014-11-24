Электронные билеты на электрички в этом году купили 4 млн пассажиров

Фото: m24.ru

Более 4 миллионов пассажиров приобрели электронные билеты на пригородные поезда в этом году, передает пресс-служба МЖД. В прошлом году электронные проездные документы пользовались меньшей популярностью. За 10 месяцев 2013 года их приобрели чуть больше двух миллионов пассажиров.

При этом продажи с использованием электронной регистрации в этом году составили 30% от общего количества проданных проездных документов. В пресс службе МЖД отмечают, что всего в октябре через интернет было куплено 723 тысячи проездных документов (в 2013 - 578 тысячи).

Электронная регистрация удобна тем, что позволяет не терять времени в очередях в кассы. Кроме того, пассажиру при посадке в вагон достаточно просто предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность.

Купить электронный билет можно, зарегистрировавшись на сайте РЖД. Подробнее ознакомиться с правилами покупки можно здесь.

Отметим, что оплатить проезд в электричке можно и с помощью карты "Тройка". На нее можно записать любой билет действующего тарифного меню: "Единый", ТАТ на 1-60 поездок, "90 минут" или проездной на 30, 90, 365 дней.

Напомним, что теперь "Тройку" можно пополнить с помощью сервиса "Яндекс. Деньги". Средства будут зачисляться без комиссии.

Чтобы положить деньги на "Тройку" новым способом, нужно воспользоваться сайтом money.yandex.ru или напрямую сервисом "Городских платежей". Платить можно с помощью электронного кошелька в "Яндекс. Деньгах", банковской картой или даже наличными. В последнем случае пользователь получит код, который необходимо будет ввести в терминале или банкомате в момент платежа. С помощью "Яндекс. Денег" можно положить на "Тройку" от 1 до 2500 рублей.

После оплаты деньги сразу зачисляются на транспортную карту, однако затем платеж необходимо активировать. Для этого нужно приложить "Тройку" к желтому информационному терминалу на станции метро и выбрать "Удаленное пополнение карты "Тройка".

Как ранее сообщало M24.ru, карту "Тройка" c 13 ноября можно пополнить через интернет. Положить на счет можно от 10 рублей до 2,5 тысяч. Чтобы оплаченные билеты оказались на карте, нужно будет приложить ее в метро к желтым информационным терминалам.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо ввести номер карты "Тройка" в специальную ячейку, выбрать сумму и способ оплаты. Если пассажир решил перевести деньги с мобильного телефона, то нужен его номер. При этом на телефон придет SMS с просьбой о подтверждении платежа.

Сейчас, помимо метро и киосков "Мосгортранса", положить деньги на "Тройку" можно во всех салонах сети "Мегафон", кассах "Аэроэкспресса", терминалах "Элекснет", "Европлат" и пунктах велопроката.