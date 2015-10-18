Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2015, 19:20

Транспорт

В Одинцовском районе сошли с рельсов две платформы для перевозки военной техники

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В районе железнодорожной станции Петелинов Одинцовском районе Подмосковья сошли с рельсов две платформ для перевозки военной техники,
сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В 15:20 на подъездных путях в районе станции Петелино, принадлежащих Министерству обороны РФ, произошел сход двух колесных пар платформ для перевозки техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что данный участок не принадлежит РЖД, поэтому инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов Московской железной дороги.

Сайты по теме


МЖД железная дорога рельсы сход вагонов чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика