В Одинцовском районе сошли с рельсов две платформы для перевозки военной техники

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В районе железнодорожной станции Петелинов Одинцовском районе Подмосковья сошли с рельсов две платформ для перевозки военной техники,

сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).



"В 15:20 на подъездных путях в районе станции Петелино, принадлежащих Министерству обороны РФ, произошел сход двух колесных пар платформ для перевозки техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что данный участок не принадлежит РЖД, поэтому инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов Московской железной дороги.