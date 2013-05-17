С 20 мая изменится расписание на Казанском и Белорусском направлениях

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением ремонтно-путевых работ с 20 мая изменится график движения пригородных поездов Казанского и Белорусского направлений. Несколько поездов, следующих не в час пик, отменят, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

На Казанском направлении отменят несколько ускоренных поездов на участках "Москва" – "Рязань 1", "Москва" – "Раменское", "Рязань" – "Дивово" и "Шиферная" – "Платформа 88 км". Кроме того, на участке "Шиферная" – "Платформа 47 км" выведут электричку номер 6757, прибывающую в Москву в 9 утра по рабочим дням. Изменения связаны с проведением ремонтных работ на втором главном пути перегона "Рыбное" – "Дивово" с 7:00 до 15:00 и на первом главном пути перегона "Воскресенск" – "Шиферная" и станции "Шиферная" с 9:40 до 13:20.

На Белорусском направлении с 20 мая будут ремонтировать первый главный путь перегона "Уваровка" – "Блок-пост", второй главный путь перегона "Дорохово" – "Тучково" и первый главный путь перегона "Мещерская" – "Вязьма". Железнодорожные службы также выправят первый главный путь станции "Туманово". Из-за этого часть пригородных поездов будет отправляться с отклонениями от графика, а несколько электричек на участках "Голицыно" – "Звенигород", "Можайск" – "Бородино" и "Москва" – "Гагарин" отменят. В частности, на участке "Москва" – "Можайск" будет выведена пара скоростных электропоездов "Спутник", курсирующих не в часы пик.

Московская железная дорога просит пассажиров учитывать изменения при планировании своих поездок. Ознакомиться с подробным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах МЖД.