15 июля 2016, 13:26

Транспорт

Расписание электричек на Ярославском направлении изменят

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

График движения пригородных поездов изменится в ночь с 16 на 17 июля в связи с ремонтными работами на Ярославском направлении МЖД, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Работы пройдут на первом и третьем главных путях 28 километра на перегоне Мытищи – Пушкино. Технологические окна назначены с 23:00 до 06:40, минуя часы пик.

Несколько электричек проследуют без остановки платформы 43 километр, Зеленоградская, Правда, Заветы Ильича, Мамонтовская, Клязьма, Тарасовская, Челюскинская, Строитель, Тайнинская, Перловская, Лось и Маленковская.

Некоторые электрички изменят время отправления. На время ремонта отменят несколько утренних и ночных экспрессов из Москвы в Пушкино и из Пушкино в Москву.

МЖД ремонтные работы железная дорога городской транспорт расписание электричек ж/д и вокзалы

