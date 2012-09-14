Движение поездов на Ярославском направлении восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Специалисты Московской железной дороги восстановили движение поездов на Ярославском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичной магистрали.

Накануне в 20.30 были обесточены главные пути Ярославского направления МЖД в результате падения высоковольтной линии на перегоне Хотьково - Сергиев Посад. Всего были задержаны 3 пассажирских и 15 пригородных электропоездов.

"Нашими специалистами были приняты все необходимые меры для устранения данной проблемы, в настоящий момент движение поездов восстановлено", - сказал представитель Московской железной дороги.

По его словам, поезда следуют по обоим путям - в область и из области.