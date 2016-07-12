Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 12:29

Транспорт

СК начал проверку по факту гибели зацепера на станции Кашира

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели молодого человека на крыше вагонов поезда на станции Кашира Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Сегодня утром при обходе поезда, стоящего на станции Кашира Павелецкого направления МЖД, машинистом на крыше одного из вагонов обнаружено тело 21-летнего жителя Белгородской области с признаками электротравмы и обширными ожогами", – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

МЖД электрички зацеперы доследственные проверки Павелецкое направление чп

