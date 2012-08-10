Дополнительные электрички пустят для гостей авиашоу в Жуковском

ИТАР-ТАСС

Дополнительные электрички и поезда "Спутник" пустят в воскресенье, 12 августа, на Казанском направлении в связи с проведением авиационного праздника в подмосковном Жуковском, передает РИА Новости.

В воскресенье назначено 60 дополнительных пригородных электропоездов, следующих по маршрутам от станции Москва-Казанская до платформ 47-й километр, Фабричная и в обратном направлении.

Также назначено 42 дополнительных "Спутника" по маршруту Москва-Казанская - Раменское - Москва-Казанская. При этом "Спутники" отправлением из Москвы с 8.00 до 12.00 и из Раменского с 15.00 до 20.00 следуют с дополнительными остановками на платформах 42-й километр и Отдых.

Напомним, воздушный парад самолетов в честь 100-летия ВВС России состоится 11 и 12 августа. В течение восьми часов зрители смогут наблюдать за маневрами бомбардировщиков, истребителей и вертолетов.

В параде будут задействованы практически все самолеты отечественных военно-воздушных сил.