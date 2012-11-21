Депутат ЛДПР Худяков достал пистолет на трибуне Госдумы

Роман Худяков. Фото: ldpr.ru

Депутат Госдумы продемонстрировал коллегам пистолет прямо на заседании нижней палаты парламента, защищая этим право россиян на ношение короткоствольного оружия для самообороны.

В итоге депутат от ЛДПР Роман Худяков был заподозрен в нелегальном ношении оружия и даже обвинен в его прямой демонстрации всему депутатскому корпусу. Однако, по его словам, оружие было ненастоящим.

Первой на действие Худякова отреагировала известная фигуристка и депутат от "Единой России" Ирина Роднина. "Выступая от фракции ЛДПР, депутат Худяков, защищая право граждан на оружие, продемонстрировал минипистолет" - написала она в своем Twitter. Также Роднину удивило то, что депутат умудрился пронести пистолет в охраняемое здание Госдумы.

Позднее сам Худяков сообщил ИТАР-ТАСС, что показал коллегам всего лишь "резиновую флешку в виде дамского пистолета". "Я хотел продемонстрировать, что любая женщина может носить подобное средство самообороны в своей сумочке или даже кошельке", - объяснил он.

"Как я могу пронести в Госдуму оружие, если это запрещено законом? Тем более я же сам депутат. Я законов не нарушаю", - заявил либерал-демократ.

Напомним, в июле 2012 года первый вице-спикер Совета федерации Александр Торшин предложил ввести в России свободный оборот короткоствольного оружия. "Если человек не страдает психическими расстройствами, не алкоголик, не наркоман, то его надо подкрепить возможностью себя защитить",— заявлял он. Соответствующие поправки в законодательство должны поступить на рассмотрение Госдумы в начале 2013 года.

Однако предложение Торшина получило одобрение далеко не у всех. Так, в этом месяце Министерство внутренних дел, напротив, предложило ужесточить правила использования оружия. Предлагается запретить ношение травматики в общественных местах и применение оружия в нетрезвом состоянии. Кроме того, возрастной ценз на покупку оружия могут увеличить с 18 до 21 года.