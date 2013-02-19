Столичные полицейские стали совершать меньше преступлений

Фото: ИТАР-ТАСС

Число преступлений, виновниками которых стали московские полицейские, за 2012 год сократилась на треть, сообщил столичный главк МВД. По мнению адвоката Ивана Кидяева, причиной тому стало новое руководство министерства.

"Не так давно сменили руководство министерства внутренних дел, провели полицейскую реформу, назначили нового министра Колокольцева. – отметил Кидяев, - Общее мнение экспертов в этой области и членов Общественной палаты сводится к тому, что это действительно хороший организатор в системе МВД".

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что столичные следователи в 2012 довели до суда дела в отношении 174 полицейских, обвиненных в различных преступлениях. Около 70% от всех нарушений законов, совершенных стражами порядка, выявляют подразделения собственной безопасности.