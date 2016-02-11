МОЭК инициировала банкротство 10 управляющих компаний за долги

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

"Московская объединенная энергетическая компания" в январе инициировала банкротство 10 управляющих компаний столицы. Это связано с неплатежами за тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба компании.

Общая сумма требований МОЭК составляет 282,2 миллиона рублей, из них – 260,8 миллиона рублей – основной долг.

Речь идет о компаниях "ДЭЗ Богородское", "Строй-Холдинг", "УК Оригон", ТСЖ "Новослободская, 14/19-1", "Городская управляющая компания", "Бибирево-10", "ДЭЗ Крюково 5", "РемонтСервис", "Чистый город" и "УК Чистый город".

Некоторые из заявлений уже приняты к рассмотрению арбитражными судами.

В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новый пункт - сбор и перевозка твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом общий размер коммунальных платежей не вырастет.

Появление нового пункта в квитанции связано с тем, что деятельность по сбору и утилизации ТКО теперь будет осуществляться региональными операторами. А раньше стоимость сбора и транспортировки отходов устанавливалась управляющими компаниями.