Корабль "Прогресс" может сойти с орбиты в начале мая

Фото: ТАСС/Олег Урусов

Космический корабль "Прогресс", связь с которым была потеряна сразу после запуска, может сойти с орбиты в начале мая, сообщает ТАСС.

По мнению специалистов ракетно-космической отрасли, если с "грузовиком" не установят соединение, то он сойдет с орбиты и войдет в атмосферу, где, предположительно, сгорит.

Отметим, что "Прогресс" не стабилизирован и вращается вокруг своей оси, так что его падение может произойти даже раньше намеченного.

При этом корабль из-за его вращения вряд ли удастся пристыковать к МКС даже в ручном режиме. По мнению источника МИА "Россия сегодня", "спасти корабль сейчас может только чудо".

Напомним, ракета была запущена в 10.09 по московскому времени. Согласно расчетам астрономов, стыковка с Международной космической станцией должна была совершиться спустя примерно 6 часов после старта, в 16:07 по московскому времени.

"Прогресс-М27М" должен доставить на МКС более 2,5 тонны полезных грузов различного назначения: топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов, а также копию знамени Победы.

Однако корабль не вышел на нужную орбиту из-за сбоя в одной из ступеней ракеты.