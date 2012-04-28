Москва встала в пробках

Москва в субботу днем практически встала в пробках - загруженность дорог оценивается в семь-восемь баллов из десяти возможных вместо обычных пяти, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

В частности, транспортный затор длиной около девяти километров образовался на внешней стороне юго-востока МКАД от 10-го километра трассы до шоссе Энтузиастов. Здесь автомобили движутся со скоростью всего 10 километров в час. Также большая пробка возникла на севере МКАД на внешней стороне - от Осташковского до Дмитровского шоссе. Здесь скорость потока также не превышает 10 километров в час.

Традиционно сложно выехать из города по ряду вылетных магистралей: шоссе Энтузиастов, Дмитровскому шоссе, Ленинскому проспекту, Варшавскому шоссе, Волгоградскому проспекту, Волоколамскому и Коровинскому шоссе. Также автомобили медленно едут по проспекту Андропова, Бакинской улице. При этом на других вылетных трассах пробки почти исчезли, сообщает РИА Новости.

Транспортные заторы наблюдаются на внешней стороне Третьего транспортного кольца и внешней стороне Садового кольца, от Таганки до Тверской. Также сложно проехать сейчас по центру города - стоят Большая Никитская, Большая Дмитровка, Неглинная улица, Большая Лубянка, Тверская и многие другие улицы и переулки.

Причиной пробок стал тот факт, что в последний рабочий день перед майскими праздниками многие москвичи устремились за город.