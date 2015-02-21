На МКАД столкнулись три автомобиля, один человек погиб

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

На Московской кольцевой дороге минувшей ночью произошла крупная авария. В результате инцидента один человек погиб, трое пострадали, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла на 105-м километре МКАД. Столкнулись "Волга", Volkswagen Polo и грузовик Mercedes. Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Напомним, накануне вечером три автомобиля столкнулись на шоссе Энтузиастов, одна из машин в результате аварии перевернулась. Никто не пострадал.

Утром 20 февраля на западе столицы в результате столкновения с грузовиком погиб водитель маршрутного такси.

Еще два ДТП с участием маршруток произошли 17 февраля: в ДТП с автобусом и такси на юге города пострадали трое, а в аналогичном столкновении на северо-востоке – четыре человека.