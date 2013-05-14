Задержанный в Москве сотрудник ЦРУ объявлен "персоной нон-грата"

Райан Кристофер Фогл. Фото: ИТАР-ТАСС

Задержанный ФСБ России агент американской разведки Райан Кристофер Фогл объявлен "персоной нон-грата". Российский МИД требует немедленного отъезда Фогла на родину.

"Обнаруженный при Фогле "шпионский арсенал" и крупная сумма денег не просто изобличают иностранного агента, но и вызывают серьезные вопросы к американской стороне", говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел России.

Напомним, в ночь на 14 мая контрразведка ФСБ задержала в Москве агента ЦРУ. Райан Кристофер Фогл занимал должность 3-го секретаря политического отдела американского посольства в Москве и был задержан при попытке вербовки сотрудника ФСБ России.

При обыске у Фогла обнаружили крупную сумму денег, инструкции для завербованного сотрудника, а также средства для изменения внешности.

Российский МИД отреагировал незамедлительно - в ведомство вызвали американского посла Майкла Макфола.