Тарифы на услуги МГТС с 1 марта увеличатся в среднем на 25 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по тарифам приняла решение об изменении тарифов на услуги местной телефонной связи, предоставляемые ОАО "МГТС" в Москве. С 1 марта следующего года будут увеличены предельные максимальные уровни тарифов по обязательным тарифным планам на предоставление местных телефонных соединений с учетом абонентской линии для всех категорий пользователей МГТС в среднем на 6,5 %.

Также будут снижены предельные максимальные уровни тарифов на предоставление доступа к сети местной телефонной связи в среднем на 20%, сообщили в ФСТ России.

Кроме того, приняты решения о сохранении на уровне действующих предельных максимальных уровней тарифов по обязательному тарифному плану на предоставление внутризоновых телефонных соединений.

Добавим, что операторы связи по-прежнему могут самостоятельно устанавливать тарифы по обязательным тарифным планам. Однако они не должны быть выше предельных максимальных значений, установленных ФСТ. Помимо обязательных тарифных планов операторы могут предлагать абонентам и те, которые включают в себя плату за интернет, цифровое телевидение или IP-телефонию.

Сейчас же МГТС предоставляет абонентам три тарифных плана: повременной с абонентской платой в 190 рублей в месяц, комбинированный, стоимость которого составляет 362 рубля в месяц, а также безлимитный, рассчитанный на 456 рублей в месяц.