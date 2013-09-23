Форма поиска по сайту

23 сентября 2013, 14:17

Безопасность

Информацией о ЧС можно будет обмениваться в новой социальной сети

Фото: ИТАР-ТАСС

Читать и публиковать информацию о чрезвычайных ситуациях можно будет на специальном портале team112.ru. Ожидается, что проект новой социальной сети, реализуемый МЧС и Фондом перспективных исследований, заработает в Москве уже летом 2014 года. В России система будет введена в эксплуатацию к концу 2015 года.

Сообщить о чрезвычайной ситуации можно будет, выложив в социальную сеть фотографию, видео или текст. Пользователям будет предоставлена также возможность самостоятельно оценить уровень угрозы и поделиться своим мнением с остальными читателями. Спасатели, в свою очередь, станут отслеживать опубликованные сообщения, чтобы оперативно реагировать на ситуации, требующие вмешательства. Об этом пишет газета "Ведомости".

Вся информация будет находиться на портале в открытом доступе. Разработчики создадут специальный алгоритм выявления ложных сообщений. На разработку социальной сети ФПИ собирается выделить 200 миллионов рублей.

