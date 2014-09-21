Форма поиска по сайту

21 сентября 2014, 22:44

Из-за пожара на севере Москвы перекрыли Ангарскую улицу

На севере Москвы загорелось здание бывшего военного госпиталя

Движение на Ангарской улице в воскресенье вечером было перекрыто из-за пожара. Как сообщает канал "Москва 24", загорелось старое двухэтажное здание военного госпиталя ВВС на улице на Лобненской улице.

Огонь меньше чем за 10 минут охватил основные секции строения. Площадь пожара составила около 1,5 тысяч квадратных метров. В нескольких местах обрушилась кровля и перекрытия. Прибывшие пожарные в течение двух часов ликвидировали возгорание.

Как уточняют в столичном МЧС, здание было выселенным. По предварительной данным пострадавших нет.

