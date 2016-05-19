Признаков возгорания в главном здании МГУ не обнаружено

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Спасатели не обнаружили признаков возгорания в главном здании МГУ. Как сообщает Агентство "Москва", это выяснилось после проверки помещений сотрудниками МЧС.

Ранее сообщалось, что в главном корпусе университета на Воробьевых горах произошел пожар. Предположительно, горел цокольный этаж здания.

Главное здание МГУ – одна из семи "сталинских" высоток. Университет – самое высокое здание Москвы из "семи сестер". Высота здания вместе со шпилем составляет 240 метров.

Напомним, в июле прошлого года произошло возгорание в учебном корпусе МГУ. На третьем этаже в электрощите после короткого замыкания загорелся кабель.