15 февраля 2017, 09:02

Спасатели на Камчатке сняли подростка с плывшей в океан льдины

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Сотрудники инспекции по маломерным судам на Камчатке спасли школьника, которого уносило на льдине в сторону океана, сообщает краевой главк МЧС.

Инцидент произошел 14 февраля в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск. К моменту приезда спасателей мальчик находился примерно в 150 метрах от берега. Они добрались до подростка через несколько минут и пересадили его на лодку.

После спасения мальчика осмотрели врачи, медицинская помощь ему не понадобилась.

Как выяснилось, подростки гуляли по берегу бухты, и один из ребят – четвероклассник – решил прыгнуть на льдину. Льдина откололась и понесла его от берега.

