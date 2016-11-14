"Мослекторий" покажет, как психологи МЧС работают в экстремальных ситуациях

23 ноября в ресторане "Шотландская клетка" лекторий "Тактики и практики" проведет очередную встречу для тех, кто еще не выбрал свой жизненный путь. На этот раз перед гостями выступить специалист в области экстренной психологии, сотрудница ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" Наталья Толубаева.

Наталья работает в МЧС с 2009 года. За это время ей довелось участвовать более чем в двадцати спасательных операциях при страшнейших событиях: гибель детей на Ейской косе, крушение теплохода "Булгария", наводнение в Крымске, авиакатастрофа Airbus A321 в Египте. Своим слушателям она расскажет, как выбрала свою профессию, с чего начиналась карьера, а также научит помогать людям в экстремальной ситуации.

Для личного присутствия на лекции необходимо пройти регистрацию на странице организаторов "Тактики и практики". Прямую трансляцию на портале Мослекторий смотрите 23 ноября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Лекторий "Тактики и практики" проводит встречи с представителями различных профессий, где эксперты делятся своим опытом и дают советы начинающим. За расписанием мероприятий и полезными статьями заходите на сайт проекта или в Facebook.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]