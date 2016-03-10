Жильцов дома, где произошел взрыв газа, расселят по гостиницам

Жильцов дома, в котором произошел пожар, расселят по гостиницам

Жильцы дома на 2-й Кабельной улице в Москве, в котором произошел пожар, расселяются по близлежащим гостиницам. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил префект Юго-Восточного округа Андрей Цыбин.

"Люди расселяются по гостиницам юго-восточного округа, мы будем работать для быстрого восстановления после пожара", – сказал он.

Цыбин отметил, что величина ущерба в результате происшествия пока не установлена.

4 квартиры пострадали в результате взрыва газа на юго-востоке Москвы

Как передает пресс-служба МЧС, сообщение о пожаре в доме № 6 на 2-й Кабельной улице поступило в 18:48. Пожар возник в одной из квартир на 8-м этаже.

К настоящему времени возгорание в доме уже ликвидировано. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. С различными травмами госпитализированы пять человек, в том числе двое детей.

По предварительной информации, в квартире взорвался бытовой газ. Пожар распространился на другие квартиры. Причиной взрыва газа могло стать проведение работ по установке натяжных потолков.

По факту взрыва Следственный комитет начал доследственную проверку. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые после ликвидации очага возгорания приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время ими будут опрошены соседи пострадавших, жильцы дома и иные вероятные очевидцы происшествия.

Также следователями будет назначен ряд экспертиз для установления точной причины произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.