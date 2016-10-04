Строительный кран рухнул в центре Москвы

Строительный кран упал в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в районе дома № 4 в Ананьевском переулке. В результате никто не пострадал.

Спасательные работы на месте не требуются. При этом Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах добавляет, что кран упал на территорию детского сада.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном комитете государственного стройнадзора, падение крана на гусеничном ходу произошло на строительной площадке жилого комплекса, который возводится по адресу: Даев переулок, дом 19.

К расследованию причин ЧП подключились сотрудники Госстройнадзора по Москве. В течение недели они планируют провести на объекте проверку.