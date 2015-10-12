В Лужниках начинается монтаж систем жизнеобеспечения поля – Хуснуллин

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
На стадионе "Лужники" началась подготовка к установке систем жизнеобеспечения игрового поля, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
"Эту работу необходимо начинать уже сейчас, поскольку футбольное поле является сложным инженерным сооружением, включающим в себя системы дренажа, подогрева, полива и многое другое", – рассказал глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Сейчас строители начали начали отделку помещений, расположенных под трибунами большой спортивной арены. Все трибуны планируют возвести к концу этого года.
Работы по обустройству нового футбольного поля на стадионе начнутся летом 2016 года.
Хуснуллин отметил, что "Лужники" – пока единственный стадион в стране, строительство которого идет с опережением графика.
Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.
В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.
Работы по обновлению коммуникаций "Лужников" включают в себя прокладку 16 километров электросетей и сетей связи и 24 километров инженерных коммуникаций, в том числе 6,8 километра водопровода, 8,1 километра хозяйственно-бытовой канализации, 5,5 километра дождевой канализации, 3,2 километра теплосетей.