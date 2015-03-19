Пилоты авиакомпании Lufthansa продлили забастовку до 20 марта

Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Забастовка пилотов авиакомпании Lufthansa, начатая в среду, продлится до пятницы, сообщает агентство Reuters.

Если вчера были отменены полеты на короткие и средние расстояния, то сегодня акция протеста пилотов отразится на межконтинентальных рейсах. Ожидается отмена 84 из 153 перелетов. В пятницу снова может быть нарушено расписание коротких и средних перелетов.

Профсоюз пилотов требует изменить тарифные соглашения и выступает против повышения возрастных пределов для выхода на пенсию. Эта забастовка стала второй в текущем году. В общей сложности, она привела к отмене 750 из 1400 запланированных рейсов

Ранее сообщалось, что Lufthansa отменила более 400 рейсов из-за забастовки. В том числе 18 марта отменены пять рейсов из Германии в столицы, пять – из Москвы, три – в Санкт-Петербург и обратно, а также рейс в Нижний Новгород.