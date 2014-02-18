Игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов успешно перенес операцию на колене

Игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов. Фото: ИТАР-ТАСС

Футболист московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов, получивший в начале февраля разрыв передней крестообразной связки колена, успешно перенес операцию, сообщает РИА Новости.

Игрок получил повреждение в товарищеском матче с болгарским "Лудогорцем" (1:2) 8 февраля. Затем он прошел медицинское обследование в Москве, в результате которого выяснилось, что игроку необходима операция.

"Спасибо всем большое кто поддерживает меня!!! Операция прошла успешно!!!", — написал полузащитник на своей странице в сети Instagram.

Точные сроки восстановления игрока станут известны позднее. Из-за этой травмы он может пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в Бразилии.

В нынешнем сезоне на счету Тарасова 17 матчей в чемпионате России, четыре гола и одна передача.