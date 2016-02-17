Игрока московского "Локомотива" могут дисквалифицировать за майку с Путиным

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полузащитника столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова могут наказать длительной дисквалификацией за демонстрацию футболки с изображением Владимира Путина, сообщил агентству "Р-Спорт" источник в УЕФА.

Инцидент произошел по окончании матча Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Тарасов снял игровую майку, под которой у него оказалась футболка с изображением Путина и надписью "Самый вежливый президент".

Сам Тарасов заявил, что надел эту футболку, так как хотел "выразить поддержку и уважение своему президенту".

Напомним, "Локомотив" во вторник в Стамбуле проиграл "Фенербахче" со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Перед матчем фанаты турецкой команды забросали камнями автобус с болельщиками московского клуба. В результате полиция задержала трех человек, причастных к нападению.