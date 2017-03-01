Леди Гага заменит Бейонсе на фестивале Coachella

Американская поп-исполнительница Леди Гага выступит на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии вместо R'n'B-певицы Бейонсе, сообщает Associated Press. Причиной замены стала беременность последней.

По словам Леди Гаги, она выступит в оба фестивальных уикенда в апреле. Этим летом артистка отправляется в мировой тур Joanne, и Coachella станет для нее чем-то вроде репетиции длительных гастролей.

Бейонсе ранее заявила, что вынуждена отказаться от участия в фестивале по рекомендации врачей, и перенесла свой концерт на 2018 год.

О своей беременности двойней Беонсе сообщила в своем Instagram, опубликовав ню-фотографию. "Мы бы хотели поделиться своей любовью и счастьем. Мы благословлены во второй раз. Мы невероятно благодарны за то, что наша семья увеличится сразу на двоих и благодарим вас за добрые пожелания", – написала Бейонсе Ноулз-Картер под фото от своего имени и имени своего супруга, хип-хоп-исполнителя Jay-Z.

Ранее британская певица Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25". По словам победительницы, эту награду заслужила Бейонсе с альбомом Lemonade. Адель подчеркнула, что считает Бейонсе своим кумиром, а Lemonade – "монументальным" альбомом.

"Я хочу, чтобы ты была моей мамочкой", – сказала певица, обращаясь к Бейонсе, присутствовавшей в зале.