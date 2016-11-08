Движение поездов на Ленинградском направлении МЖД восстановлено

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Движение электропоездов по Октябрьской железной дороге, нарушенное из-за обледенения контактной сети, восстановлено, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

Скоростной поезд "Ласточка" остановился в районе станции Сенеж в Подмосковье из-за обледенения контактных проводов. На место происшествия был отправлен вспомогательный маневровый поезд, который отбуксировал электричку на станцию Сенеж, где всех пассажиров высадили.

По аналогичной причине было остановлено движение другого электропоезда "Ласточка" на станции Решетниково. По данным МЧС, электропоезд вместе с пассажирами было решено отбуксировать в Клин.

В данный момент движение поездов восстановлено и входит в график.