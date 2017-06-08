М24.ru покажет, каким видят будущее человечества клоун, музыкант и ученый

10 июня в Культурном центре ЗИЛ состоится конференция TEDxSadovoeRing 2017. Артисты, архитекторы, астрологи, биологи и знаменитые представители других профессий будут размышлять на тему "Пути Человечества". К микрофону выйдут:



социальный инвестор и предприниматель Рубен Варданян;

клоун, президент Академии дураков Слава Полунин;

культуролог, искусствовед, скрипач Михаил Казиник;

антропологи, создатели Посольства дельфинов Александр и Николь Гратовски;

архитектор, преподаватель Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" Даша Парамонова;

основатель фермерского кооператива "ЛавкаЛавка", идеолог "нового фермерства" Борис Акимов;

специалист по мышлению Кеша Скирневский;

профессор, доктор биологических наук Михаил Гельфанд;

социальный предприниматель Наталья Никитина.

Например, Михаил Казиник выступит с темой "Школа умерла, да здравствует школа". Он расскажет, кем должен стать и кем больше не может больше быть учитель в эпоху интернета. Слава Полунин поведает о своей теории, согласно которой, только глупость может сделать человека счастливым. А Борис Акимов расскажет, как отношения с курицей, помидором и сыром могут спасти мир.

Трансляцию смотрите на этой странице 10 июня в 15:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.