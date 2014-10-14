Павлюченкова стартовала с победы на Кубке Кремля

Фото: M24.ru

Россиянка Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на Кубке Кремля по теннису. Спортсменка в двух сетах обыграла хорватскую теннисистку Ану Конюх.

Первая партия завершилась со счетом 6:3. Во втором сете Конюх навязала борьбу сопернице, но успеха добиться не смогла. Павлюченкова оказалась сильнее - 6:4.

У россиянки гораздо лучше шла подача, да и с приема она выиграла больше, чем Конюх.

Примечательно, что по ходу матча Павлюченкова отыграла у соперницы шесть брейк-пойнтов из семи. Именно надежная игра в решающие моменты поединка стала залогом успеха россиянки.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина - Элисон Риске.