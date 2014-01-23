Форма поиска по сайту

23 января 2014, 17:17

Сборные России и Польши по теннису сыграют в "Олимпийском"

Теймураз Габашвили. Фото: ИТАР-ТАСС

31 января в спорткомплексе "Олимпийский" стартует матч Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Польши. Российская команда представлена четырьмя теннисистами.

За сборную страны сыграют Дмитрий Турсунов, Теймураз Габашвили, Андрей Кузнецов и Карен Хачанов.

В состав команды Польши вошли Ежи Янович, Михал Пржисежны, Марцин Матковски и Мариуш Фирстенберг.

Первый поединок матча начнется на корте спорткомплекса "Олимпийский" 31 января в 15.45. Встреча между сборными завершится 2 февраля.

Кубок Дэвиса спорткомплекс Олимпийский

