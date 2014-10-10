Форма поиска по сайту

10 октября 2014, 20:20

Туризм

Онлайн-трансляция: Открытие фестиваля "Круг света"

Фото: m24.ru

На Останкинском пруду открылся международный фестиваль "Круг света". Там проходит премьера светового шоу-спектакля "Вокруг света меньше, чем за час". Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть на M24.ru.

Грандиозное шоу, объединяющее сразу несколько стихий - огонь, воду и воздух,- завершится фейерверком. В этом году фестиваль "Круг света" будет длиться четыре дня и пройдет на семи площадках:

  • ВДНХ
  • Останкино
  • Большой театр
  • Кузнецкий мост
  • Манежная площадь
  • "Царицыно"
  • Digital October

  • Когда: 10 октября в 20.30
  • Что: открытие фестиваля "Круг света"
  • Кому смотреть: любителям красочных фестивалей и интересных событий

Трансляция завершена.

В день открытия фестиваля шоу запланировано на всех площадках, кроме Манежной площади и Digital October. Полное расписание можно увидеть здесь.

В "Царицыно" в дни фестиваля посетители смогут наблюдать световые инсталляции, а также лазерное шоу на фасаде Большого дворца Екатерины II. 12 октября на Дворцовой площади выступит Дмитрий Маликов со специальной музыкальной мультимедийной программой.

На фасаде Большого Театра в течение всех дней фестиваля зрителей ждет видеомэппинг - 3D-проекции, разработанные с учетом архитектуры здания. Кстати, подробнее о новом для Москвы направлении можно почитать здесь – M24.ru взяло интервью у участника "Круга света". Световые инсталляции также появятся на улице Кузнецкий Мост.

Кроме того, в дни фестиваля предстанет в новом свете ВДНХ. Центральная аллея будет украшена световыми инсталляциями, а на фасадах павильонов №1 и №12 пройдет конкурс "АРТ ВИЖН" среди профессионалов и начинающих светохудожников. Добавим, что у павильона "Космос" c 12 по 14 октября выступят участники конкурса "АРТ ВИЖН" в номинации виджеинг, или музыкальные сеты с графической визуализацией на ракету возле павильона.

Круг Света Останкинский пруд фестивали и праздники открытие фестиваля

