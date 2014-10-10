Онлайн-трансляция: Открытие фестиваля "Круг света"

Фото: m24.ru

На Останкинском пруду открылся международный фестиваль "Круг света". Там проходит премьера светового шоу-спектакля "Вокруг света меньше, чем за час". Онлайн-трансляцию мероприятия можно посмотреть на M24.ru.

Грандиозное шоу, объединяющее сразу несколько стихий - огонь, воду и воздух,- завершится фейерверком. В этом году фестиваль "Круг света" будет длиться четыре дня и пройдет на семи площадках:

ВДНХ

Останкино

Большой театр

Кузнецкий мост

Манежная площадь

"Царицыно"

Digital October

Когда : 10 октября в 20.30

: 10 октября в 20.30 Что : открытие фестиваля "Круг света"

: открытие фестиваля "Круг света" Кому смотреть : любителям красочных фестивалей и интересных событий



Трансляция завершена.

В день открытия фестиваля шоу запланировано на всех площадках, кроме Манежной площади и Digital October. Полное расписание можно увидеть здесь.

В "Царицыно" в дни фестиваля посетители смогут наблюдать световые инсталляции, а также лазерное шоу на фасаде Большого дворца Екатерины II. 12 октября на Дворцовой площади выступит Дмитрий Маликов со специальной музыкальной мультимедийной программой.

На фасаде Большого Театра в течение всех дней фестиваля зрителей ждет видеомэппинг - 3D-проекции, разработанные с учетом архитектуры здания. Кстати, подробнее о новом для Москвы направлении можно почитать здесь – M24.ru взяло интервью у участника "Круга света". Световые инсталляции также появятся на улице Кузнецкий Мост.

Кроме того, в дни фестиваля предстанет в новом свете ВДНХ. Центральная аллея будет украшена световыми инсталляциями, а на фасадах павильонов №1 и №12 пройдет конкурс "АРТ ВИЖН" среди профессионалов и начинающих светохудожников. Добавим, что у павильона "Космос" c 12 по 14 октября выступят участники конкурса "АРТ ВИЖН" в номинации виджеинг, или музыкальные сеты с графической визуализацией на ракету возле павильона.