Активные граждане оценят фестиваль "Круг света"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Активные граждане поделятся своими впечатлениями от фестиваля "Круг света". Новое голосование уже доступно всем пользователям портала.

Один из вопросов посвящен смене названия фестиваля – существует мнение, что фестиваль нужно переименовать, чтобы его название было сильнее привязано к столице. Принять окончательное решение предстоит активным гражданам – от их голосов зависит судьба имени фестиваля.

В этом году на фестивале "Круг света" были побиты два мировых рекорда – по площади видеопроекции и по силе светового потока при создании проекции. Общая площадь проекции на здании МГУ составила свыше 50 тысяч квадратных метров против 19099 квадратных метров на здании Минобороны в прошлом году.

Фотогалерея 1 из 26