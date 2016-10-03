Активные граждане оценят фестиваль "Круг света"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Активные граждане поделятся своими впечатлениями от фестиваля "Круг света". Новое голосование уже доступно всем пользователям портала.
Один из вопросов посвящен смене названия фестиваля – существует мнение, что фестиваль нужно переименовать, чтобы его название было сильнее привязано к столице. Принять окончательное решение предстоит активным гражданам – от их голосов зависит судьба имени фестиваля.
В этом году на фестивале "Круг света" были побиты два мировых рекорда – по площади видеопроекции и по силе светового потока при создании проекции. Общая площадь проекции на здании МГУ составила свыше 50 тысяч квадратных метров против 19099 квадратных метров на здании Минобороны в прошлом году.
На стенах Ломоносовского университета можно было увидеть два мультимедийных пиротехнических шоу – "Безграничный МГУ" и "Хранитель". На ВДНХ Главную аллею и Павильон № 1 посвятили Году российского кино.
Фасад Большого театра украсили работы участников конкурса "Арт Вижн Классик" 2016. На Гребном канале в Крылатском мультимедийное пиротехническое шоу показали на специально возведенном экране высотой более 50 метров.