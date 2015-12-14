Четверть Кремлевской стены отреставрируют в следующем году

Часть стены Московского Кремля отреставрируют в 2016 году

В 2016 году порядка 500 метров Кремлевской стены отреставрируют, сообщил советник директора Федеральной службы охраны (ФСО) России доктор исторических наук Сергей Девятов.

Специалисты уже начали исследования состояния фундаментов стен и башен и провели геофизическую разведку. Для этого они провели специальное бурение и заложили исследовательские шурфы. В порядок уже привели участок стен между Угловой Арсенальной, Средней Арсенальной и Спасской башнями Кремля. Следующий этап работ коснется стены, выходящей на Красную площадь, от Угловой Арсенальной до Спасской башни.

Специалисты сделают гидроизоляцию стены, отреставрируют кирпичную кладку и белокаменные декоративные элементы. Во время реставрации в холодную погоду участки Кремлевской стены и башен закроют специальной термотканью. Также включаются тепловые пушки, так как сложные восстановительные работы можно вести только при плюсовой температуре.

Точные сроки выполнения работ пока неизвестны. По словам Девятова, это очень тонкая и ответственная работа. Качество реставрации должно быть на высочайшем уровне, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Напомним, впервые Кремлевскую стену начали приводить в порядок лишь в 90-х годах прошлого столетия. Но тогда стены не столько реставрировали, сколько ремонтировали. В то время их кирпичную кладку впервые покрыли специальным защитным составом.

В этом году завершилась реставрация Спасской, Троицкой, Угловой и Средней Арсенальных башен Кремля, а также участка стены вдоль Неглинки до Троицких ворот. Следующей планируется отреставрировать Боровицкую башню, на которой было обнаружено самое древнее изображение российского герба. Его передадут на хранение в музей Московского Кремля, а для башни изготовят копия. Работы по реставрации Боровицкой башни планируется начать в 2016 году.

Современная Кремлевская стена была возведена на месте белокаменной стены Дмитрия Донского в 1485-1495 годах при великом князе Иване III. Её общая протяженность составляет 2235 метров. Высота сооружения колеблется от 6,5 до 19 метров, а толщина – от 3,5 до 6,5 метра.

