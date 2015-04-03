Со Спасской башни начали демонтировать строительные леса

Реставрационные работы с рубиновой звездой и на верхних ярусах Спасской башни Кремля практически завершены. Специалисты приступают к демонтажу строительных конструкций, передает телеканал "Москва 24".
Отметим, что уже отреставрированы и готовы к запуску Кремлевские куранты.
Ранее сообщалось, что шквалистый ветер, который наблюдался в Москве последние дни, осложнил труд специалистов, занимающихся реконструкцией башни. Официальный представитель Федеральной службы охраны Сергей Девятов рассказал, что из-за погодных условий они столкнулись с серьезными проблемами.
Кремль расположен так, что в любую погоду продувается ветрами. На высоте ветер усиливается, поэтому в последние дни мастерам пришлось противостоять настоящему урагану.
"Несмотря на форс-мажор, все работы проводятся по положенным технологиям, качественно и с соблюдением техники безопасности", – подчеркнул Девятов.
Целью нынешней реставрации было привести в порядок наружные элементы звезды, как стеклянные, так и металлические. В ее опорном механизме потребовалась промывка подшипника и заполнение современными смазывающими материалами.
Ссылки по теме
- Шквалистый ветер осложнил реконструкцию Спасской башни
- Реставрация Спасской башни завершится в апреле
Представитель ФСО отметил, что крепление рубиновой звезды на вершине Спасской башне не вызывает беспокойства. "Звезда держится на опорном механизме с подшипником, что и позволяет ей ориентироваться по ветру", – сказал Девятов.
Напомним, в начале декабря Спасскую башню и Кремлевские куранты закрыли строительными лесами. Это было сделано в рамках второго этапа реставрационных работ. Ранее были отреставрированы Угловая, Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.
В ходе второго этапа работ была отреставрирована кладка Спасской башни и ее украшения. Внутри строительных конструкций использовали тепловые пушки, это помогло проводить работы в холодное время года.
Куранты, которые появились на Кремле в 1767 году, последний раз реставрировались 15 лет назад.