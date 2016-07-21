LIVE: назад в 60-е под рок-н-ролл и соул

23 июля на Красном Октябре в локации Gipsy пройдет фестиваль музыки и стиля под открытым небом "Back to the 60's". Традиционно хедлайнером фестиваля станет группа "Браво" и сыграет свои хиты. В исполнении разных коллективов прозвучат кавера на классику англо-американского рок-н-ролла. В этот день гости посетят магазины одежды и виниловых пластинок, мастер-классы по рок-н-роллу и ска, а также парикмахерские, где талантливые и смелые цирюльники причешут клиентов в стиле 60-х.

Читатели сетевого издания m24.ru могут совершить путешествие во времени и потанцевать под музыку минувших лет прямо у себя дома. Настроение для этого создадут:



мастера джаза, соула и танцевальной музыки The Soulongers;

виртуозы рок-н-ролла, ритм-н-блюза и бита A-Beat Combo;

талантливый музыкант MoBKiD и культовый итальянский диджей Gio.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 23 июля в 14:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 23 июля, 14:30

23 июля, 14:30 Где смотреть: Москва онлайн



[URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/videos/87936]The Thunderbeats и The Soulongers - на фестивале Back to the 60’s[/URLEXTERNAL]