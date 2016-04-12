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Культурное наследие

12 апреля 2016, 18:00

Мавзолей не будет закрываться для работ с телом Ленина в этом году

Красная площадь мавзолей культурное наследие Ленин

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

На время работ по сохранению облика тела Владимира Ленина в этом году мавзолей закрывать не планируется. Об этом сообщил представитель Федеральной службы охраны (ФСО), доктор исторических наук Сергей Девятов.

"Как правило специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений ставят такую задачу – закрывать мавзолей на время работ с телом Ленина. В этом году пока не планируется закрытие мавзолея ни на время работ с телом, ни на время второй очереди реконструкции мавзолея", – цитирует его Агентство "Москва".

Отметим, на медико-биологические работы по сохранению прижизненного облика тела Ленина из федерального бюджета выделено 13 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до ноября.

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