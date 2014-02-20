Форма поиска по сайту

20 февраля 2014, 15:16

Город

Парк "Красная Пресня" отметит 23 февраля турниром по керлингу

23 февраля столица празднует День защитника Отечества. В этот день в парке "Красная Пресня" все желающие смогут принять участие в любительском турнире по керлингу.

Фото: M24.ru

Начнется все с мастер-класса по керлингу, а после турнира поиграть смогут все желающие. В 15.00 на сцене парка выступит хаус-дуэт Modjuno&Casey.

А для детей с 12.00 будет проводиться мероприятие от театра "Мир лиц".

Начало - в 12.00, вход свободный. С полной программой празднования можно ознакомиться на сайте парка.

Красная Пресня керлинг 23 февраля День защитника Отечества

