LIVE: лекция режиссера Константина Богомолова о театре

Константин Богомолов ставит спектакли в важнейших театрах города: Табакерке, Ленкоме, Театре наций, МХТ, Театре Пушкина и других. Лауреат премии "Чайка", четырежды номинировался на Золотую Маску, в 2014 году получил "Приз критики". В субботу он придет в ДК "Трехгорка", чтобы поделиться своим пониманием театрального языка, способов постижения истины и перспектив развития современного театра.
Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 11 июня в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда: 11 июня, 19:30
- Где смотреть: Мослекторий