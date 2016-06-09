LIVE: лекция режиссера Константина Богомолова о театре

Константин Богомолов ставит спектакли в важнейших театрах города: Табакерке, Ленкоме, Театре наций, МХТ, Театре Пушкина и других. Лауреат премии "Чайка", четырежды номинировался на Золотую Маску, в 2014 году получил "Приз критики". В субботу он придет в ДК "Трехгорка", чтобы поделиться своим пониманием театрального языка, способов постижения истины и перспектив развития современного театра.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 11 июня в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 11 июня, 19:30

11 июня, 19:30 Где смотреть: Мослекторий



[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/52]Можно ли надеть шорты с кедами для похода в Большой театр[/URLEXTERNAL]