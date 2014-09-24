Вместе с Колином Фарреллом в "Настоящем детективе" сыграет Винс Вон

Винс Вон. Фото: imdb.com

Компанию Колину Фарреллу во втором сезоне "Настоящего детектива" (True Detective) составит Винс Вон. Участие актеров в съемках подтвердил американский канал HBO, на котором выходит сериал.

Стали известны также некоторые детали сюжета новой истории, которая развернется в драме, сообщает The Verge. Так, персонажа Фаррелла будут звать Рей Велкоро, и он окажется скомпроментированным детективом. Он мечется между боссами и преступной группировкой, с которой связался.

Вон сыграет Фрэнка Сеймона, мафиози, который находится на гране потери своей преступной "империи" после смерти партнера по бизнесу.

Режиссер "Форсажа" Джастин Лин снимет первые два эпизода сезона.

Напомним, на днях Колин Фаррелл рассказал в интервью ирландской газете, что снимется в новом сезоне "Настоящего детектива". Сюжет нового сезона, как ранее сообщалось, сфокусируется на убийстве бизнесмена в коррумпированном городе. Предпринимателя находят мертвым накануне дня, когда он должен был совершить крупную сделку. Разбираться с делом будут трое полицейских из разных городов.

Сериал "Настоящий детектив" стартовал на американском телеканале HBO в январе. Первый сезон рассказал историю двух детективов-напарников, которые повторно расследуют дело о серийном убийце, в 1995 году отправившем на тот свет добрую половину жителей Луизианы. Киллера искали герои Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсона. Повествование было отчасти ретроспективным: часть сериальных сцен разворачивалась в 1990-х годах.

То, что в новом сезоне сериала прежние герои не появятся, стало известно еще весной. Сначала об этом заявил Мэтью МакКонахи, затем – создатель телешоу Ник Пиццолатто. Автор "Настоящего детектива" отметил, что в новой порции эпизодов зрители познакомятся с тремя совершенно новыми главными героями.

Колин Фаррелл - ирландский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как "Особое мнение", "Спасти мистера Бэнкса", "Залечь на дно в Брюгге". Фаррелл является обладателем "Золотого Глобуса" (за работу в "Залечь на дно в Брюгге"). На 2014 год намечена премьера картины "Утешение" с Фарреллом в главной роли.

Американец Винс Вон снимался в фильмах "Форс-мажор", "Мистер и миссис Смит", "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир". Он известен также как продюсер.