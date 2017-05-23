Форма поиска по сайту

23 мая 2017, 10:45

Культура

Правоохранительные органы проводят обыск у Кирилла Серебренникова

Утром 23 мая правоохранительные органы начали обыск в квартире режиссера и художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова, сообщает телеканал "Москва 24".

Как сообщают источники, к режиссеру уже выехал адвокат. Сам Серебренников пока не отвечает на звонки. По предварительным данным, обыски проводятся в рамках возбужденного в 2015 году уголовного дела по статье 160 УК (растрата).

Причины обыска на данный момент не известны. Полиция или органы пока информацию не подтвердили.

"Задолженность Гоголь-центра перед различными организациями составляет около 80 млн рублей", – говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на заявление главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

