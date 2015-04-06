Александр Кибовский: "Мы приложим все усилия, чтобы спасти "Гоголь-центр"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

"Гоголь-центр" заявил о финансовых трудностях, а также о возможной отмене будущих постановок без субсидий столичных властей. Руководитель департамента культуры Александр Кибовский отметил, что приложит все усилия для спасения театра, передает корреспондент M24.ru.

"Гоголь-центр" может отказаться от новых постановок, если не получит финансовой поддержки от департамента культуры. На данный момент у театра нет средств на новые постановки. Однако заявленные в репертуаре спектакли будут играться.

При этом руководитель департамента культуры Александр Кибовский заявил, что "ситуация крайне неприятная, к тому же первыми пострадали сами артисты театра. Фактически за них не выплачивались ни пенсионные отчисления, ни отчисления в фонд медицинского страхования. Мы вместе с Анастасией Голуб будем приводить в порядок такое тяжелое наследство. Как руководитель департамента культуры могу сказать, что мы приложим все усилия и будем искать все механизмы, чтобы спасти театр".

"Театр, на самом деле, в большой беде. Если бы это было не государственное учреждение культуры, а частное, это фактически означало бы банкротство. Вопрос бы стоял о его ликвидации, потому что проверка, проведенная его директором, выявила очень неприятные факты: на счетах театра огромная задолженность, которая, по прогнозам, достигает 80 миллионов рублей. Это колоссальная цифра. Новый директор в такой ситуации не видит для себя этических и правовых возможностей полноценно вступит в руководство данным театром без понимания того, как эта ситуация будет решена", - заявил на пресс-конференции руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Для начала будет погашена задолженности перед артистами. Для этого театру выделят средства, чтобы выправить сложившуюся ситуацию.