Кирилл Серебренников номинирован на оперный "Оскар"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Международная премия Opera Awards объявила финалистов в 17 номинациях. Среди претендентов российские артисты. Об этом сообщает официальный сайт премии. Имена лауреатов будут объявлены 7 мая в лондонском театре "Колизей".

В номинации "Лучший режиссер" шесть персон Среди них художественный руководитель Гоголь-центра Кирилл Серебренников, который в октябре 2016 года представил в Берлине свою версию оперы "Севильский цирюльник" Россини. Годом раньше он выпустил смелую интерпретацию "Саломеи" Рихарда Штрауса. Соперники Серебренникова – канадец Роберт Карсон, немецкий режиссер Татьяна Гюрбача (меломаны помнят ее совместную работу над "Свадьбой Фигаро" с Теодором Курентзисом в Новосибирске), Дамьяно Микьелетто, наделавший много шума сценой изнасилования в постановке "Вильгельм Телль" в 2015-м, а также Лоуэри Найджел и Кристоф Лой.

Также в соответствующих номинациях фигурируют хор Пермского оперного театра musicAeterna, Анна Нетребко и Музыкальный театр Натальи Сац.

Полный шорт-лист представлен на сайте премии. Лучших выберет авторитетное жюри. В читательской номинации можно проголосовать онлайн за Роберто Аланья, Чечилию Бартоли, Рене Флеминг, Брина Терфеля и других.