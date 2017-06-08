Полиция назвала терактом взрыв на территории посольства США в Киеве

Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma

Сотрудники правоохранительных органов Украины расследуют инцидент со взрывом на территории посольства США в Киеве как террористический акт, сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее сообщалось, что на территории посольства США в Киеве произошел взрыв. По данным полиции, в ночь на четверг неизвестный бросил на территорию дипломатического представительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

При этом в самом посольстве инцидент отказались считать террористическим актом. В заявлении, которое диппредставительство распространило в Facebook, подтверждается факт взрыва "с использованием небольшого зажигательного устройства", который не причинил никаких повреждений собственности посольства. На работу посольства инцидент не повлиял, однако охрана вокруг него была усилена.