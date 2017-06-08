Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 13:09

В мире

Полиция назвала терактом взрыв на территории посольства США в Киеве

Фото: ТАСС/Sergii Kharchenko/Zuma

Сотрудники правоохранительных органов Украины расследуют инцидент со взрывом на территории посольства США в Киеве как террористический акт, сообщает пресс-служба СБУ.

Ранее сообщалось, что на территории посольства США в Киеве произошел взрыв. По данным полиции, в ночь на четверг неизвестный бросил на территорию дипломатического представительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

При этом в самом посольстве инцидент отказались считать террористическим актом. В заявлении, которое диппредставительство распространило в Facebook, подтверждается факт взрыва "с использованием небольшого зажигательного устройства", который не причинил никаких повреждений собственности посольства. На работу посольства инцидент не повлиял, однако охрана вокруг него была усилена.

Киев теракт посольство США жизнь в мире

