Прогулки по Москве: что посмотреть в Капотне

M24.ru совместно с проектом "Прогулки по Москве" продолжает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок. Мы уже рассказывали об Острове, Щукине, Аэропорте и многих других столичных районах.

На этот раз мы прогуляемся по Капотне - родине МНПЗ и самой популярной у журналистов окраине Москвы.

Если вы думали, что Капотня - это нумерованные кварталы, коптящие трубы нефтеперерабатывающего завода и рынок "Садовод", то... нет, не ошибались, но были, пожалуй, слишком категоричны. Еще здесь есть церковь XVIII века и больница, где помогают одиноким пожилым людям, а капотнинская земля скрывает множество археологических ценностей.

История

По мнению ученых, на месте современной Капотни в V-III веках до нашей эры находилось Капотнинское городище - укрепленное поселение, возникшее у реки. Остатки городища сохранились в северо-западной части Капотнинского кладбища, где еще можно различить восточный земляной вал. Он возвышается среди могил примерно на полтора метра, и сейчас по нему проходит асфальтовая дорожка.

Первое упоминание о селе Копотеньском, которое располагалось на этой территории, содержится в грамоте Иваны Калиты. В 1336 году московский князь передал село своему старшему сыну Семену, будущему князю Симеону Гордому. По другим данным, село досталось князю Семену еще в 1331 году. Однако на стеле при въезде в район сегодня стоит 1336 год - он и считается годом основания Капотни.

В XVII веке Капотня была вотчиной Николо-Угрешского монастыря, а в 1756 году здесь вспыхнуло крестьянское восстание. Крестьяне были недовольны налоговой политикой настоятеля монастыря - игумена Иллариона. Для подавления восстания игумен обратился за помощью к Москве, однако прибывшие в село солдаты не смогли усмирить разгневанных капотнинцев. Борьба крестьян с воинским отрядом продолжалась целый день 31 января 1756 года.

Через несколько дней крестьяне составили прошение на имя императрицы Елизаветы Петровны, в котором потребовали перевести игумена Иллариона из монастыря в другое место, а поборы с крестьян заменить единым оброком. После долгого разбирательства спор решился в их пользу: Иллариона "уволили", а для крестьян ввели оброк размером в 1 рубль с души мужского пола.

Затем село вместе с людьми перешло в ведение Коллегии экономии, а в конце XIX века здесь появились первые промышленные предприятия.

В 1954 году Капотня стала рабочим поселком нефтеперерабатывающего завода. В 1960 году она вошла в состав Москвы.

Кварталы

У Капотни необычное для Москвы деление на нумерованные микрорайоны. Микрорайоны называются кварталами, их - пять. Половину площади района занимает второй квартал - в нем расположен и МНПЗ. Самый маленький - первый квартал: здесь находятся Храм Рождества Пресвятой Богородицы и известное на весь город капотнинское общежитие.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне



Главная историческая достопримечательность Капотни. Деревянная церковь на этом месте появилась еще в 1659 году. В 1870 году рядом с ней построили каменный храм.

В советские годы храм, как и большая часть церквей в стране, был отдан под хозяйственные нужды. Здесь открывали то склад, то магазин. Тогда же снесли и деревянную церковь. Богослужения в храме возобновились только в 1989 году.

Последним священником, который остался в храме перед закрытием, был отец Сергий Лосев.

Как рассказала M24.ru прихожанка храма Татьяна Боровкова, отец Сергий служил в церкви до 27 ноября 1937 года. В этот день его арестовали и отправили в Таганскую тюрьму. В вину священнику вменялось "систематическое совершение богослужений в церкви, следствием чего являлся отрыв колхозников от полевых работ, а рабочих от производства, денежные поборы среди населения для своей личной пользы, а также антисоветская агитация".

7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к десяти годам заключения, и он был отправлен в лагерь в Азербайджане. В заключении священник скончался.

25 февраля 1938 года НКВД вынес приговор и супруге отца Сергия - Варваре Лосевой. Уже 7 марта женщина была расстреляна на Бутовском полигоне.

В 2003 году Сергий и Варвара Лосевы были канонизированы, сейчас священномученика Сергия почитают как святого покровителя Капотни.

Стефан Ванеян, протоиерей храма Рождества Пресвятой Богородицы в Капотне

О храме

На кладбище рядом (Капотнинское кладбище - ред.) сохранилось надгробие священника, который здесь служил еще в 50-е годы XIX века. Его звали Алексей. Где находится само захоронение, непонятно. Один из последних священников, служивших уже в 30-е годы XX века - священномученик Сергий Лосев. Его матушка - Варвара - тоже была репрессирована и прославлена в лике святых.

Последний настоятель - отец Николай - снял с себя сан и работал бухгалтером. Может быть, поэтому и спасся. Недавно, в прошлом году, умерла его внучка, она была прихожанкой храма.

В советское время чего тут только не было: и колбасный завод, и чуть ли не пивная рядом. Деревянную церковь снесли тоже большевики.

Еще это местечко примечательно тем, что здесь в 1812 году был госпиталь французской армии. На кладбище сохранились остатки памятников, поставленных еще в XIX веке. Часть из них, может быть, ставили к столетию Отечественной войны.

О районе

Еще лет 15 назад здесь были старожилы, которые помнили, как район выглядел до появления завода (московского нефтеперерабатывающего завода - МНПЗ, ред.). Здесь было довольно мило, сады цвели. А теперь с одной стороны завод, а с другой до недавнего времени были очистные сооружения, сейчас их ликвидировали. Экология здесь, конечно, на нуле. Отсюда и онкология, и много других страданий и скорбей, которыми это место отличается.

Здесь же находится 11-й психоневрологический интернат, туда я стараюсь ходить. Еженедельно причащаю обитателей этого скорбного, но одновременно светлого места. У нас есть 49-я больница, она известна тем, что в ней есть отделение по уходу за пожилыми людьми. Так что люди помогают друг другу, это приятно.

Общежитие

У общежития, расположенного в 6 доме 1-го квартала Капотни, есть несколько прозвищ. Самое известное - ссыльный дом. Такое название появилось у общежития недавно - примерно в середине 2000-х, когда городские власти приняли решение выселять сюда должников по коммунальным платежам.

Несколько семей, которые до этого жили, в основном, в ЮВАО, действительно переехали из своих квартир в комнаты ссыльного дома. Но это было, скорее, исключением из правил - ведь выселить даже самого злостного неплательщика из приватизированной квартиры почти невозможно.

В 2013 году в здании случилась массовая драка со стрельбой. Участники движений "Щит Москвы" и "Нарко-стоп" решили поискать в комнатах общежития курительные смеси. Жильцам это явно не понравилось, и началась потасовка.

Приехавшая полиция задержала более 60 человек и выяснила, что около 20 из них находились в России незаконно. Нелегалов депортировали на родину, а ссыльный дом продолжил жить своей шумной жизнью.

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ)

На протяжении многих лет остается главным ньюсмейкером Капотни. Трубы МНПЗ пугают с фотографий всех любителей природы и экологии.

Завод производит бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, битум и серу и обеспечивает работой около 4 тысяч человек.

Первую тонну бензина на МНПЗ получили в 1938 году.

В 1987 году завод отказался от государственных дотаций, а в 1994-1995 годах полностью перешел в частные руки. В 2011 году 100 процентов акций МНПЗ купил "Газпром-нефть". С тех пор официальное название предприятия - "Газпромнефть – Московский НПЗ".

До середины нулевых из недр МНПЗ торчал факел для сжигания газа. Вид факела каждый раз напоминал капотнинцам о близости вредного производства и действовал на нервы. В результате руководство завода приняло решение убрать трубу - теперь газ сгорает внизу, но дым все равно взлетает высоко над МНПЗ.

В ноябре 2014 года москвичи начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа, при этом сам завод никак не комментировал происходящее.

В декабре суд оштрафовал МНПЗ на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Проверка Роспотребнадзора показала превышение содержания в воздухе сероводорода и этилбензола - эти вещества являются продуктами деятельности завода.

Представители ответчика в суде заявили, что зафиксированные вещества не участвуют в технологических процессах. Кроме того, по словам представителей завода, ведомство не имело права составлять протокол о нарушении и брать пробы воздуха без видеосъемки и участия понятых.

Выброс сероводорода был не первым ЧП, случившимся за годы работы завода. До этого были два пожара пятой категории сложности в 2000 и 2002 году, аварийный сброс газа в июле 2008 и несколько других происшествий.

Дом культуры

Как и в любом отдаленном от центра московском районе, в Капотне есть свой Дом культуры родом из 60-х. Здесь до сих пор проходят утренники и отчетные концерты, а в холле располагается роскошный зимний сад.

Дом быта

В соседнем с ДК здании - целый комплекс "служб быта". Вывески над некоторыми дверями сохранились еще с с советских времен.

Профилакторий МНПЗ



Для рабочих созданного в 1938 году завода в Капотне построили здравницу. Сейчас здесь снимают помещения несколько организаций, а само здание окружено секретностью. Сотрудники с трудом разрешают сделать снимок.

Памятник неизвестному солдату и воинам-нефтяникам

В Капотне есть два памятника, посвященные годам Великой отечественной войны. Это памятник Неизвестному солдату у проходной нефтеперерабатывающего завода и памятник воинам-нефтяникам.

Последний был установлен в 1975 году, в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

