Кто получил "Пальмовые ветви": названы все лауреаты Каннского кинофестиваля

Фото: Zuma/Chen Yichen

Жюри Каннского кинофестиваля определило победителей во всех номинациях, сообщается в официальном микроблоге премии в Twitter.

70-й Каннский кинофестиваль завершился триумфом картины шведского режиссера Рубена Остлунда "Квадрат". Фильм получил главную награду смотра "Золотую пальмовую ветвь".

Специальный приз по случаю 70-й юбилейной церемонии был присужден актрисе Николь Кидман, которая представила на фестивале премьеру второго сезона детективного сериала "Вершина озера" и фильм "Убийство священного оленя", высоко оцененные критиками. Сама Кидман не смогла присутствовать на церемонии, а за ее призом на сцену поднялся актер Уилл Смит, также оказавшийся в числе членов жюри смотра.

Еще один спецприз жюри достался российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм "Нелюбовь".

В числе лауреатов нынешней премии также оказались София Коппола (победа в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Роковое влечение"), фильма Робена Кампильо "120 ударов в минуту" (гран-при фестиваля), Хоакин Феникс (в номинации "Лучший актер" за работу в картине "Тебя никогда здесь не было") и Диана Крюгер ("Лучшая актриса" за роль в драме "На пределе").

Приз "Золотая камера", который вручается молодым кинематографистам за первую полнометражную работу, получила француженка Леонор Серай за фильм "Молодая женщина". Ее фильм был показан в рамках программы "Особый взгляд" среди 25 конкурсных картин.

Председателем жюри фестиваля был Педро Альмодовар, а ведущей церемонии – Моника Белуччи.